Эксперт: русофобская политика Польши была одной из причин нападения на страну Гитлера

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Русофобская политика Польши в середине 1930-х годов стала одной из причин трагедии, развернувшейся 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия напала на республику и началась Вторая мировая война. Такое мнение высказал в интервью ТАСС польский историк, доктор исторических наук Михал Глок.

"1 сентября - это катастрофа, банкротство всей второй Речи Посполитой - строя, установленного в Польше после 1926 года, такого авторитарного уклада, который не привел к укреплению страны, как декларировалось, а ослабил Польшу на международной арене", - сказал он.

"В Польше об этом сейчас совсем не говорят. Мы концентрируемся только на том, что 1 сентября 1939 года на нас напали немцы, но никто не думает, почему Польша была на том уровне подготовки, что, будучи большим государством, мы не были в состоянии ничего сделать, мы были побеждены c ходу", - отметил историк.

По его словам, власти Польши тех лет не сделали ничего толкового, чтобы противодействовать наступлению этой катастрофы. "У Польши тогда не было никакого нормального союза, который был бы каким-то гарантом безопасности. Конечно, были союзнические договоры с Францией и Великобританией, но, как мы знаем, ни то ни другое государство не сделали ничего, чтобы нам помочь", - отметил Глок.

Русофобская политика

"У нас никогда не говорят о том, что были попытки наладить контакты с советской стороной. Советский союз выходил с инициативой, хотел договориться. Но польская политика тогда и, к сожалению, сейчас с точки зрения такой абсолютной русофобии ничем друг от друга не отличаются", - считает он.

"Сейчас мы имеем дело с аналогичной ситуацией. Мы проводим необдуманную и вредную, прежде всего с экономической точки зрения, русофобскую политику, пытаемся подставить подножку россиянам где только можно", - сказал историк. "Тогда было то же самое. Польша проводила русофобскую политику, делала вид, что Россия не существует", - добавил он.

Как считает Глок, польская сторона может предъявлять претензии только к себе. "Мы поставили на плохую лошадь - союз с Францией и Великобританией, а во-вторых проводили вредную русофобскую политику. Если бы в середине 1930-х годов мы проводили иную политику по отношению к Советскому Союзу, то ситуация была бы другой, иначе было бы во взаимных контактах. И что удивляться, что Германия договорилась с Москвой и могла спокойно действовать, атаковать Польшу", - констатировал он. "Конечно, подписание соглашения (пакт Молотова - Риббентропа - прим. ТАСС) поставило Польшу в проигрышную позицию, но это только наша вина. Нет ничего удивительного в том, что две страны договорились", - указал историк.

"Наша история, историческая наука, все разговоры о Второй мировой войне глубоко поражены русофобией. То, что Польша сегодня выглядит так, как она выглядит: территориально целостная, с расположенной по центру столицей, единая с точки зрения народа и вероисповедания (более 90% поляки и католики) - все это заслуга Иосифа Сталина, чего у нас публично не говорят и никогда не скажут", - резюмировал Глок, напомнив, что за освобождение Польши от нацистской оккупации отдали жизни 600 тыс. красноармейцев.

Спираль истории

По словам историка, сейчас в Польше считается, что все, идущее с востока от ее границ, плохо. "Мы сегодня, как страна, вообще не интересуемся и не занимаемся Россией, ее прошлым, настоящим и будущим. Совсем. Точно то же самое происходило в 1930-е годы. Мы от России отвернулись и не занимаемся этой темой. А потом мы удивляемся, потом для нас становится шоком, что россияне договорились с США, договорились с Германией. Россияне ведут свою, выгодную для себя политику. Нас это почему-то удивляет", - рассказал он.

"Сегодня люди, которые говорят, что нужно договариваться с Россией, заботясь о своих интересах, отстраняются со сцены. Мы просто отвернулись, не создав никакой альтернативы. А люди, которые предлагают смотреть на ситуацию и историю иначе, исключаются", - отметил Глок, подчеркнув, что это касается и многих историков. "Чтобы говорить о России, в Польше сегодня нужно иметь большую гражданскую смелость", - заключил он.