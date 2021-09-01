Мишустин в День знаний приехал в Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду посещает Физтех-лицей имени П. Л. Капицы в Подмосковье.

Как сообщила во вторник пресс-служба кабмина, глава правительства встретится с учениками и выпускниками лицея. Также запланирован осмотр учебных корпусов, в том числе нового строящегося. В рабочей поездке Мишустина сопровождает глава Минпросвещения Сергей Кравцов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Физтех-лицей имени П. Л. Капицы создан на базе Долгопрудненского лицея №11 "Физтех", в 2014 году он стал областным. Лицей занял первую строчку в рейтинге лучших школ Подмосковья в 2020 году по версии регионального министерства образования. В нынешнем году лицей вошел в топ-10 всероссийского рейтинга школ по версии RAEX, готовящих абитуриентов для лучших отечественных технических вузов. Лицей тесно сотрудничает с образовательным центром "Сириус".

В настоящее время на территории лицея продолжается создание современного образовательного кластера, строятся учебный корпус на 425 мест, детский технопарк, кампус для проживания на 200 мест. Учебный корпус планируется открыть в сентябре 2022 года, технопарк и кампус - в феврале 2024 года. Открытие новых объектов позволит организовать обучение большего количества детей.