В Томске открылся первый в России центр эмоционального образования

ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Новое здание лицея с уникальной концепцией эмоционального образования открылось в строящемся микрорайоне Северный парк в пригороде Томска, сообщил на церемонии открытия первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Строительство нового здания лицея началось в 2020 году, и должно было закончиться в 2022 году, но в связи с острой потребностью в учебных помещениях новое здание лицея открылось 1 сентября 2021 года. До этого 25 лет образовательное учреждение размещалось в пригороде Томска в старом здании детского сада.

"Первого сентября мы открываем не просто новую школу, а первый в России центр эмоционального образования, в котором продолжит свою инновационную педагогическую деятельность Губернаторский Светленький лицей Томской области. Лицей уникален своей концепцией эмоционального образования, аналогов которого нет ни в российской, ни мировой педагогической практике. Передовые подходы к обучению детей помогают не только раскрыть таланты и потенциал подрастающего поколения, но и реализовать ключевую модель современной школы - гармоничное развитие и духовное формирование личности", - сказал Бугаев в видеообращении на церемонии открытия.

Как пояснил журналистам директор лицея Александр Сайбединов, новое здание позволяет лицею увеличить число учащихся с 400 до 1 100, а также закрыть потребность микрорайона в школьных местах. Финансировалось строительство лицея стоимостью более 1 млрд рублей за счет средств нацпроекта "Образование". Данная школа стала первой в строящемся микрорайоне Северный парк на томском левобережье, где проживают более 5 тыс. человек. Как центр эмоционального образования РФ лицей готовится принять уже в 2021 году всероссийскую конференцию по данной образовательной идеологии под руководством Министерства просвещения РФ.

В новом здании открылся также интернат для обучающихся на 50 мест. Корпус состоит из трех блоков, в первом размещены учебные кабинеты для средней школы, во втором - помещения для спортивных занятий, культурно-массовых мероприятий, организации питания детей, в третьем блоке - учебные кабинеты для начальной школы.

В июле во время рабочей поездки в Томск новое здание лицея высоко оценил председатель правительства России Михаил Мишустин, отметив, что "здесь просто хочется учиться, заниматься спортом". Отличительная особенность программы лицея - акцент на эмоциональном образовании или подход к обучению детей наукам через искусство, за счет увеличения часов творческих предметов, например, изобразительного искусства и музыки.