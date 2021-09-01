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Путин пожелал успехов Брянскому музею, отмечающему 100-летний юбилей

Президент отметил, что в музее, как и прежде, проводится активная научная и исследовательская работа, уделяется внимание сохранению ценных коллекций

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Брянского государственного краеведческого музея со 100-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

"Вы по праву гордитесь многими поколениями своих коллег - настоящих энтузиастов и просветителей - и достойно продолжаете традиции подвижнического служения избранному делу, заложенные основателем и первым директором музея Сергеем Деевым", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что в музее, как и прежде, проводится активная научная и исследовательская работа, уделяется внимание сохранению ценных коллекций, а также организуются интересные, содержательные выставки, лекции и экскурсии, рассказывающие об истории Брянщины.

"От души желаю вам успехов в благородной, востребованной деятельности и всего самого доброго", - добавил Путин.

Брянский Государственный краеведческий музей начал работу в сентябре 1921 года под руководством краеведа и археолога Сергея Деева.

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Путин, Владимир Владимирович
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