Путин рассказал, что счастлив служить Отечеству

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что реализовал свою мечту служить Отечеству, и поэтому счастлив.

"По поводу того, о чем я мечтал, что получилось. В этом смысле я могу считать себя счастливым человеком", - сказал глава государства в среду на встрече со школьниками по случаю Дня знаний.

"В разные периоды жизни человек соотносит свои мечты с уровнем своего развития и видением окружающего мира, и цели появляются - ближние, более отдаленные, стратегические", - отметил Путин. "Так или иначе, я, как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком - я хотел быть и реализовал этот план. Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось. Это, вообще-то, сложное дело - прийти и сказать: "Хочу быть разведчиком", и тебя берут в разведку. Так вроде не бывают, у меня так получилось", - поделился президент со школьниками.

При этом глава государства подчеркнул, что "это не главное". "Главное, что школьное воспитание, воспитание в семье, окружение - все было нацелено на то, чтобы посвятить себя - я вынужден говорить в данном случае высокопарно - посвятить себя служению Отечеству", - сказал Путин. "Ведь когда я работал в органах безопасности - посмотрите, как сейчас ребята работают, собой жертвуют, если потребуется, - это все было направлено на служение Отечеству", - подчеркнул президент.

"И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал", - подытожил Путин.