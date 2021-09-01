Замминистра обороны открыла в питерском пансионе обновленные робототехнические классы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Замминистра обороны России Татьяна Шевцова открыла в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ обновленные кабинеты робототехники и моделирования, а также инновационные коворкинги. Об этом в среду сообщили в военном ведомстве.

"Воспитанницы показали Татьяне Викторовне обновленное пространство. К началу 2021-2022 учебного года организованы зоны коворкинга, предоставляющие воспитанницам возможности для неформального общения групп по интересам", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, были представлены и открыты переоснащенные кабинеты моделирования и робототехники. "Для формирования единой физической картины мира в холле атриума естественно-научных дисциплин появились объемные модели атома и Солнечной системы", - отметили в Минобороны.

По словам Шевцовой, в пансионе очень много кружков и секций. "В пансионе воспитанниц министерства обороны есть возможность получить очень хорошее дополнительное образование", - подчеркнула она.

Санкт-Петербургский пансион был открыт в 2019 году. Это инновационный проект министерства обороны, направленный на организацию эффективной и комфортной образовательной среды. Сейчас в учебном заведении обучаются 400 воспитанниц с пятого по девятый класс из разных регионов страны.