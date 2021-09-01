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Обсуждение правил приема студентов в вузы в 2022 году пройдет в сентябре

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков считает, что региональным вузам стоит наладить отношения с партнерами внутри России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Широкое обсуждение правил приема студентов в российские вузы в 2022 году пройдет в середине сентября. Об этом сообщил в среду глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Любое изменение в правилах приема всегда обсуждается, ищутся оптимальные варианты. Поэтому в этом году проведем широкое обсуждение в середине сентября и с учетом этого обсуждения правила приема на 2022 год сверстаем", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Кроме этого, Фальков считает, что региональным вузам, которые готовят кадры для местного рынка труда, нет необходимости приглашать иностранных преподавателей, но стоит наладить отношения с партнерами внутри России. "Если это региональный университет, который работает на местный рынок труда, региональный, там, допустим, готовит учителей или медиков, ну не факт, что ему нужно обязательно привлекать коллег из-за рубежа. Достаточно, может быть, наладить хорошие отношения с партнерами внутри России, с ведущими российскими университетами", - заявил Фальков.

Вместе с тем он отметил, что для ряда вузов приглашение преподавателя из-за рубежа является нормальной практикой.

"Это не должно быть модой приглашать иностранцев только потому, что должны быть иностранцы. Мне кажется, что в принципе это нормальная практика для ряда наших университетов, не обязательно всем, но для ряда ведущих университетов. Если это уникальный преподаватель, который может работать со студентами, особенно если студентов-иностранцев много, и может усилить высшее образование в России, то почему нет", - добавил министр.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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