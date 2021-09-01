Путин пообещал проверить финансирование реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Финансирование программы реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Бурятии, направленной также на сохранение Байкала, будет проверено. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече со школьниками по случаю Дня знаний, комментируя слова одного из участников беседы, 10-летнего учащегося из республики.

Глава государства отметил, что "Байкал - это не только достояние Бурятии и Иркутской области, это достояние всей России, всего человечества", и задача властей страны "сделать все, чтобы сохранить этот уникальный природный объект". Он добавил, что данным вопросом занимаются с советских времен, "процесс идет, идет в целом положительно, но есть те вещи, с которыми бороться сложно, они носят масштабный характер".

Основную угрозу для Байкала, по словам Путина, представляют стоки при использовании удобрений в сельхоздеятельности и ЖКХ. "Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то у нас определенные решения на этот счет приняты, выделено финансирование для реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии. Надо только еще раз - и я это сделаю - проверить объемы этого финансирования и сроки выделения соответствующих ресурсов", - подчеркнул президент.

YouTube канал

После ответа главы государства мальчик рассказал ему, что ведет канал "Красная вилка" на YouTube и попросил подписаться на его аккаунт.

"Что надо подписать, Егор? Я не понял", - переспросил Путин.

"Канал на YouTube, [это] такая социальная сеть. Подпишитесь", - попросил школьник.

"А, хорошо. На твой канал [подписаться]? Хорошо, я подумаю", - ответил Путин со смехом.