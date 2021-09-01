ТАСС рассказал о пяти знаменитых фотографах, работавших в агентстве в разное время

ТАСС в среду выпустил спецпроект "За кадром", в котором рассказал о пяти культовых фотографах агентства - Науме Грановском, Евгении Халдее, Валентине Мастюкове, Владимире Мусаэльяне и Юрии Белинском. Выход проекта приурочен к 117-летию ТАСС.

В спецпроекте представлены известные не только в России, но и во всем мире фотографии. Среди них Знамя Победы над Рейхстагом, снимки улиц послевоенной Москвы, легендарные портреты политических деятелей в неформальной обстановке, звезды зарубежной эстрады в Москве и художественные деятели Ленинграда.

Авторы проекта не только подробно рассказывают о пути, по которому каждый из героев проекта пришел в профессию, но и рассматривают некоторые творческие приемы фотографов. Например, Грановский мог на протяжении целого дня изучать естественное освещение на месте, которое он выбрал для последующей съемки. При подготовке проекта использовался оцифрованный фотобанк ТАСС, также своими воспоминаниями поделились ветераны агентства.

Проект не обходит вниманием и современную редакцию фотоинформации ТАСС, которой посвящена отдельная глава с подборкой снимков, отмеченных на международных и российских конкурсах.

"Современная Фотохроника ТАСС - это яркий, молодежный и очень живой коллектив, состоящий из нескольких подразделений: фотографы, операторы, выпускающие редакторы, переводчики, аналитики-продюсеры, специалисты выставочного отдела и архива. Все они составляют мощную профессиональную команду единомышленников, увлеченных своей работой, что позволяет решать любые задачи, стоящие перед редакцией", - отметил руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

О Фотохронике ТАСС

Фотохроника ТАСС - старейшее в России и странах СНГ агентство, специализирующееся на выпуске фотоновостей. Агентство обладает крупнейшим в стране фотоархивом, содержащим несколько миллионов фотографий и негативов за период с начала XX века до наших дней. Фоторепортеры (как фотокорреспонденты ТАСС, так и внештатные сотрудники на местах - стрингеры) ежегодно пополняют его сотнями тысяч новых цифровых материалов.