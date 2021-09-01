Мишустин пожелал школьникам, чтобы их коэффициент полезности всегда был равен 100%

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний посещает Физтех-лицей имени П. Л. Капицы в Подмосковье, он осмотрел несколько учебных классов, в том числе класс физики.

Премьер-министр зашел в учебную аудиторию во время занятия 8А класса, когда школьники делали лабораторную работу на повторение законов механики. Мишустин поздравил учеников с Днем знаний и поинтересовался темой урока.

Преподаватель физики Валерий Курносов рассказал главе кабмина, что лабораторная работа творческая и необходима, "чтобы войти в русло подготовки к олимпиадам". Ученики лицея показывают на олимпиадах хорошие результаты, добавил он.

"Ребята, вам интересно?" - поинтересовался Мишустин. Дети ответили: "Да!".

"Желаю, чтобы ваш коэффициент полезности всегда был равен 100%", - добавил глава кабмина.

Ранее Мишустин также осмотрел строящийся корпус лицея.