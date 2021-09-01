Экскурсии по космодрому Восточный могут войти в список национальных маршрутов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области намерены развить проект с туристическими экскурсиями по космодрому Восточный до включения его в число брендовых национальных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Новые инструменты, которые предлагает Ростуризм сейчас, очень многообразны. Мы заинтересованы в том, чтобы войти в брендовые национальные маршруты. У нас для этого есть все предпосылки. Как отметила сегодня во время экскурсии по нашему павильону руководитель Ростуризма Зарина Догузова, с флагманом в виде космодрома [Восточный] мы вполне достойны этого общероссийского уровня", - цитирует пресс-служба заместителя министра экономического развития и внешних связей области Екатерину Кирееву.

Власти региона надеются, что с включением в национальные маршруты туристических проектов Амурской области последует федеральная поддержка.

"Интересным направлением Ростуризма является работа с инвесторами. Сейчас Ростуризм запустил программу льготного кредитования по низкой процентной ставкой для инвесторов на кредиты по созданию качественных средств размещения - гостиниц высокого уровня. Кроме того, мы продолжим работать с Ростуризмом по созданию обеспечивающей инфраструктуры. Ну и, конечно, мы рассчитываем на поддержку в продвижении маршрутов Амурской области на федеральных и международных выставках", - добавила Киреева.

По информации пресс-службы регионального правительства, в ходе осмотра выставочного павильона Амурской области, оформленного на "Улице Дальнего Востока" к Восточному экономическому форуму, руководитель Ростуризма отметила плюсы региона - приграничное положение с Китаем, расположение на стыке природно-климатических зон, транспортных систем, а также гармоничное сочетание технотуризма и этнотуризма, что имеет большой потенциал для инвесторов. "Позитивную оценку получили проекты, которые нацелены на развитие туризма - это международный мост через Амур, строительство современного аэропорта в Благовещенске, создание трансграничной канатной дороги, а также и новые объекты по облагораживанию общественных пространств и гостиниц.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.