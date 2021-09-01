Путин поддержал привлечение подростков к разработке крупных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает привлечение детей и подростков к разработке крупных проектов в различных сферах и считает необходимым развивать такую практику.

"Положительно, - ответил глава государства на соответствующий вопрос на встрече со школьниками, которая состоялась по случаю Дня знаний. - Это вообще применительно к любой сфере деятельности". "Нужно привлекать к решению тех или иных вопросов людей, которые имеют отношение к тем или иным проблемам", - добавил он.

Путин назвал правильным решение привлечь молодежь к разработке проекта "Пушкинская карта". "Очень хорошо, что привлекают. Это идея, которая была подсказана, родилась в правительстве Российской Федерации. Я ее с удовольствием поддержал, и если дальше организация пошла таким образом, то это самая правильная вещь. И по другим направлениям нужно поступать таким образом. Так и будем делать", - резюмировал он.

В конце июня Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Планируется, что воспользоваться программой можно будет с сентября по декабрь 2021 года и в следующем году. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца на карту будет положено 3 тыс. рублей. В следующем номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год. Планируется, что уже в 2021 году посетить учреждения по карте смогут более 1 млн человек.

Встреча главы государства со школьниками прошла в рамках марафона "Новое знание".