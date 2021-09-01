Премьер Молдавии извинилась за совет увольняться не желающим вакцинироваться учителям

"Я сожалею о неудачном заявлении, касающемся отказа учителей от вакцинации <...>. Эта фраза никоим образом не выражает политику правительства", - написала она в среду на своей странице в Facebook, попросив у преподавателей прощения.

Выступая накануне в эфире местного телеканала ТВ-8, Гаврилица выразила недовольство тем, что не желающие вакцинироваться учителя требуют у правительства оплатить им проведение тестов на COVID-19. Она привела пример молдавских врачей, число вакцинированных среди которых достигло 98%. "Когда преподаватели входят в класс с детьми, подвергая их опасности, они должны вакцинироваться. Если не хотят - то им стоит поискать другое занятие", - пояснила она.

Эта фраза вызвала критику общественности. Ранее местные профсоюзы выступили против решения властей обязать не прошедших вакцинацию против COVID-19 учителей делать каждые две недели тесты на коронавирус за свой счет. В заявлении, которое они направили кабинету министров, говорится, что таким образом преподавателей хотят заставить вакцинироваться, в ответ те предупредили, что намерены увольняться.

Министр здравоохранения республики Алла Немеренко заявила, что в планах властей вакцинировать до 1 октября не менее 95% персонала учебных заведений и решение правительства не будет пересматриваться. Представители профсоюзов, со своей стороны, напомнили, что педагоги ежемесячно выплачивают взносы в фонд обязательного медицинского страхования, а потому должны иметь право проходить тестирование бесплатно. И призвали незамедлительно пересмотреть это решение, чтобы не ставить под угрозу начало образовательного процесса в стране.

Ситуация с коронавирусом осложняется

Молдавия в последние дни перешла из зеленой в оранжевую зону, что означает более 50 новых случаев заражения на 100 тыс. населения. Зарегистрирован рост летальных исходов, также отмечено распространение нового штамма "дельта", в Кишиневе и других городах страны открыли дополнительные отделения для заразившихся коронавирусом, власти не исключают введения ограничений для непривитых граждан.

По данным Минздрава, темпы вакцинации, которая стартовала здесь 2 марта, пока не позволяют надеяться на выполнение поставленной ранее задачи - к ноябрю вакцинировать не менее 70% граждан. Почти за полгода две дозы вакцины получили около полумиллиона граждан (около 15% населения), более 1,1 млн (около 23%) вакцинированы одной. В республику уже поступило 1,5 млн доз вакцин, которые были поставлены в качестве гуманитарной помощи или закуплены правительством. В основном это препараты британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"), американской фирмы Pfizer ("Пфайзер") а также китайских производителей Sinovac Biotech ("Синовак байотек") и Sinopharm ("Синофарм"). Россия поставила 206 тыс. доз препарата "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи.

С начала пандемии в Молдавии зарегистрировали 260 тыс. случаев заражения, 253 тыс. человек вылечились, 6,3 тыс. умерли.