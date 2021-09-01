Путин подчеркнул необходимость обмена информацией о приютах для бездомных животных

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" предложение одной из участниц создать карту приютов для бездомных животных, поскольку необходимо обмениваться информацией и опытом по этому вопросу. Встреча президента со школьниками прошла в рамках марафона "Новое Знание".

Школьница из Нижегородской области рассказала, как помогает бездомным животным, и предложила создать всероссийскую карту приютов. Путин отметил, что помощь животным - это "не просто благородный вид деятельности, а очень важный".

"Бездомные животные - это большая проблема для самих наших братьев меньших, они страдают, - сказал он. - Уезжая с дачи, многие просто бросают своих питомцев, которые ни в чем не виноваты. Они реально страдают. Современный, цивилизованный человек не может проходить мимо и смотреть, как мучаются животные". При этом президент РФ обратил внимание, что регулярно происходят нападения бродячих собак на людей, поэтому необходимо цивилизованным образом решать проблему бездомных животных.

"Твое предложение находится абсолютно в правильном направлении, - ответил школьнице глава государства. - Надо посмотреть приюты для животных, как они организованы, объединять все, во всяком случае, в виртуальном пространстве. Надо обмениваться опытом, информацией и совершенствовать практику и нормативную базу. Идея хорошая, постараемся помочь тебе".

Школьница также поделилась, что давно мечтает пожать Путину руку. "Конечно!" - ответил президент РФ и исполнил желание девочки, обняв ее и пожав ей руку.