Пять школ и семь детских садов откроют в Подмосковье до конца года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пять новых школ и семь детских садов планируют открыть в Московской области до конца 2021 года. Кроме того, в регионе заработают более 25 мини-детсадов, которые располагаются на первых этажах жилых домов и в школах, сообщили в среду в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"В День знаний в Подмосковье за парты сели почти миллион детей, причем 115 тыс. - первоклассники. Свои двери впервые открыли 18 школ, семь детских садов и пять "палисадиков". Это современные, просторные учреждения, где ребятам и педагогам будет комфортно находиться", - заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, чьи слова приводятся в сообщении.

По слова зампреда, до конца года в Подмосковье планируют открыть еще пять школ, семь детских садов и 26 мини-детсадов, которые располагаются на первых этажах жилых домов и в школах.

"Открываем и новые школы - большие, современные, оснащенные по последнему слову техники. Совсем недавно заложили еще 25 школ, которые должны открыться через пару лет. Большая работа идет и по открытию традиционных детских садов", - добавила Каклюгина.