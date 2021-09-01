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День знаний

Мишустин уверен, что никакая цифровая платформа не заменит учителя

Премьер-министр РФ отметил, что "человек - лучший мотиватор"

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Цифровые технологии в образовании никогда не смогут заменить учителя. Такое мнение высказал в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время общения с учащимися Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.

"Никакая цифровая платформа не заменит учителя, человека увлеченного, умеющего увлечь ребят, который вам не просто что-то расскажет, а поделится и личным сопереживанием", - сказал глава кабмина.

По мнению Мишустина, "человек в этом смысле - лучший мотиватор, лучший навигатор и лучший учитель, и никакая платформа с этим не справится".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДень знаний
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