Мишустин уверен, что никакая цифровая платформа не заменит учителя

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Цифровые технологии в образовании никогда не смогут заменить учителя. Такое мнение высказал в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время общения с учащимися Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.

"Никакая цифровая платформа не заменит учителя, человека увлеченного, умеющего увлечь ребят, который вам не просто что-то расскажет, а поделится и личным сопереживанием", - сказал глава кабмина.

По мнению Мишустина, "человек в этом смысле - лучший мотиватор, лучший навигатор и лучший учитель, и никакая платформа с этим не справится".