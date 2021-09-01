Путин считает, что СМИ должны позволять читателю самостоятельно делать выводы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Средства массовой информации должны доносить до аудитории объективную информацию и давать своим читателям и зрителям возможность самостоятельно делать выводы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече со школьниками, которую он провел по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

Он обратил внимание на то, что в качестве одной из желаемых профессий в будущем школьники указали журналистику. "Конечно, очень важная вещь. И, конечно, каждый человек имеет право на собственное мнение, имеет право излагать свою позицию", - сказал Путин.

При этом, продолжил президент, роль СМИ состоит в том, чтобы "донести до своего зрителя, слушателя, пользователя <...> объективность информации и дать возможность человеку самому прийти к выводу о том, что такое хорошо, а что такое плохо, и куда нужно двигаться".

Встреча президента со школьниками прошла в рамках марафона "Новое знание".