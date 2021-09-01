Мишустин сообщил, что особое внимание будет уделено направлению "Искусственный интеллект"

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал блестящее будущее лучшим отечественным исследовательским университетам. Председатель правительства заверил, что особое внимание будет уделено направлению "Искусственный интеллект".

"Мы очень серьезное внимание сейчас уделяем развитию высших учебных заведений", - сказал глава кабинета министров, общаясь в среду с учащимися Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном. Он напомнил, что среди социально-экономических инициатив есть проект создания 30 лучших инженерных школ. Среди лучших инженерных школ он назвал Физтех, ИТМО, Московский государственный технический университет имени Баумана. "Мы гордимся этими школами, будущее у этих школ замечательное, у них и прошлое, и настоящее, и будущее очень серьезное, мы гордимся теми, кто работает в этих школах, выпускниками", - подчеркнул премьер-министр.

"Что касается непосредственно программ, в ближайшие три года у нас на научные исследования из федерального бюджета будет выделено свыше 1,5 триллиона рублей - это колоссальная сумма, наше государство позволяет себе такую возможность, потому что нет ничего важнее на сегодня, чем создание самых качественных базовых образовательных школ", - отметил председатель правительства.

По его словам, "те, кто заканчивает технические вузы или имеют хорошую математическую подготовку, потом могут заниматься гуманитарными проектами и другими направлениями, потому что фундаментальные знания всегда позволят их применить". Он заверил, что власти будут уделять внимание техническим школам, поскольку "это фундамент, на котором очень много строится".

Искусственный интеллект

Особенно глава кабинета министров выделил направление исследований в области искусственного интеллекта. "Искусственный интеллект - важнейшее направление науки и технологий, которое сегодня применяется абсолютно во всех странах, за которое все страны борются", - отметил Мишустин. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия должна не просто развивать искусственный интеллект, а это направление должно стать преимуществом, которое дает толчок развитию новых технологий и новых открытий.

"Система искусственного интеллекта сама обучается, но данные, которые в ней есть, ограничивают ее обучение. На сегодняшний день переход к возможностям применения законов физики с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, расширением данных, на которых сможет учиться искусственный интеллект, будет важнейшим катализатором новых решений", - считает премьер-министр. Он обратил внимание на широкое применение искусственного интеллекта. "В будущем искусственный интеллект может вплоть до того, что заменить рутинные процессы, связанные с проверкой домашних заданий, это инструмент, которым можно пользоваться везде", - уверен председатель правительства.

Он назвал искусственный интеллект "важнейшим направлением развития в России". "У нас уже сегодня 16 вузов получат специальные программы - магистерские, бакалавриата, будет около 10 бакалавриатов и около 40 магистерских программ, специализированных по искусственному интеллекту", - указал Мишустин.