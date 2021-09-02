Сессия "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине". Видеотрансляция

Восточный экономический форум-2021

Сессия "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине" проходит в первый день Восточного экономического форума.

На мероприятии выступают представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава Андрей Карпин, заместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов, руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности в Госдуме Александр Петров, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова и первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Модератором мероприятия выступает главный редактор телеканала "Доктор" и телеведущая телеканала "Россия 24" Эвелина Закамская.

Участники сессии, в частности, обсудят, каким критериям должно соответствовать устойчивое здравоохранение, способное отвечать принципам национальной безопасности? Какой международный опыт выстраивания устойчивых систем здравоохранения является наиболее релевантным поставленным целям? Какие шаги необходимо предпринять в ближайшей перспективе для обеспечения устойчивых межстрановых связей и устранения барьеров на пути плодотворного сотрудничества? Как опыт пандемии способствовал реформированию системы оказания медицинской помощи на Дальнем Востоке?