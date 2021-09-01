Архив в Челябинской области покажет фотографии из блокадного Ленинграда

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Несколько снимков из блокадного Ленинграда, которые хранились в Объединенном государственном архиве Челябинской области и ранее не демонстрировались, решено включить в экспозицию фотографий "Ленинград - Танкоград", которая с начала сентября будет доступна всем желающим в центральном парке культуры и отдыха Челябинска. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области Николай Антипин.

"В экспозиции широкой публике впервые представлены несколько фотографий, сделанных в Ленинграде, демонстрирующие разрушения Кировского завода, разрушения зданий, очереди людей во время блокады, эвакуацию населения из Ленинграда. Снимки хранились в фондах, ранее не демонстрировались широкой публике", - сказал собеседник агентства.

По словам Антипина, всего в экспозицию "Ленинград - Танкоград" вошли 25 снимков. Большая часть из которых сделана в Челябинске в годы Великой Отечественной войны, когда город, став одним из центров танкостроения, получил название Танкоград.

"Суть экспозиции в том, что она показывает связь Ленинграда с Танкоградом в годы Великой Отечественной войны, что более 22 тыс. человек, которые были эвакуированы [в Челябинск], не потерялись в Челябинске, не были дополнительной нагрузкой, они влились в рабочие коллективы предприятий. Дети и подростки, которые были среди них, учились в челябинских школах, в ремесленных училищах. Действительно, это была помощь, а не просто эвакуация ради спасения", - пояснил собеседник агентства.

Выставка, приуроченная к 3 сентября - Дню завершения Второй мировой войны, продлится до декабря в центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Вход свободный, для посетителей предусмотрен аудиогид.

С июля 1941 года по октябрь 1943 года из Ленинграда было эвакуировано 92 крупнейших предприятия различных отраслей промышленности, часть из них была размещена в Челябинске. Вместе с предприятиями переезжали и трудившиеся на них люди.