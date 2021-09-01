В Кузбассе открылась школа, пустовавшая почти 15 лет

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Школа в поселке Малиновка в Кемеровской области, пустовавшая почти 15 лет, вновь открылась 1 сентября после капитального ремонта, проведенного по губернаторской программе "Моя новая школа" , сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

"После капитального ремонта по губернаторской программе открылась школа в поселке Малиновка Калтанского городского округа, за парты сели 355 учеников начальных классов. Специалисты восстановили здание 1970 года постройки, пустовавшее почти 15 лет. Заменили все коммуникации, крышу, окна и двери. На входе установлены турникеты с чиповой системой и пост охраны, обеспеченный видеонаблюдением. Всего в строительство было вложено 145,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что после переоснащения ученики школы смогут заниматься исследовательской деятельностью в мини-лаборатории "Экспериментариум" и классе "Гидропоника", изучать робототехнику. Один из холлов оборудован для игры в шахматы. В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, здесь обучается 18 ребят с ОВЗ: на входе смонтирован подъемник, в соответствии с требованиями "доступной среды", расширены дверные проемы, оборудован специальный санузел.

По данным правительства региона, к 80-летнему юбилею была отремонтирована школа №2 в поселке Промышленная, которую посещают более тысячи детей. Стоимость ремонтных работ составила 182 млн рублей. В школе проведен интеренет, обустроен современный спортивный зал, обновлен книжный фонд. Теперь ученики школы смогут заниматься вне уроков дополнительно информатикой, робототехникой и аэромоделированием.

"В этом году в новые школы пойдут 600 учеников в Кемерове и 300 в Тайге, а в школах, полностью реконструированных и оснащенных по региональной программе "Моя новая школа", сядут за парты 6355 школьников в Новокузнецке, Калтане, Таштаголе, Белове, Промышленной, Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Важно, что все школы - и новые, и ремонтируемые - оснащаются самым современным цифровым оборудованием, чтобы и в городах, и в самых отдаленных территориях дети имели возможность получать качественное образование", - приводятся в сообщении пресс-службы слова губернатора Сергея Цивилева.

Всего в регионе начали работать 636 школ, за парты сели 319,3 тыс. школьников.

О программе "Моя новая школа"

Программа "Моя новая школа" действует в Кузбассе с 2019 года, финансируется только за счет средств областного и муниципального бюджетов - ежегодно на ремонт старых школ регион выделяет по 2,5 млрд рублей. Кузбасский проект сегодня активно изучают на федеральном уровне. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что кузбасский проект "Моя новая школа" может стать федеральным и войти в партийный проект "Новая школа".