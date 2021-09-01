Мишустин заявил, что власти занимаются вопросом появления стабильного интернета в школах

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что вопросу подключения всех школ в стране к стабильному интернету уделяется большое внимание.

"Мы очень серьезно этим занимаемся, есть соответствующий национальный проект "Цифровая экономика". У нас в рамках проекта на сегодняшний день есть специальная программа "Информационная инфраструктура". В рамках этой программы выделены серьезные средства, чтобы до конца года к стабильному интернету были подключены все школы в городах и селах", - сказал Мишустин в среду на встрече со школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы. Он отметил также, что это касается и отдаленных районов.

По словам премьера, одновременно ведется работа по оснащению школ современным оборудованием. "Серьезные средства будут обеспечены для ремонта школ, президент [РФ Владимир Путин] говорил об этом в послании. Это будет трехлетняя самая серьезная программа. Еще в рамках этого будут выделены значительные средства, в том числе, на оплату доступа к связи, Интернету. Сейчас пилотные пошли работы, связанные с подключением в рамках эксперимента к Wi-Fi учебных классов первых 300 школ. Рассчитываем, что до конца следующего года таким оборудованием оснастим все школы в 16 пилотных регионах, потом дальше пойдем", - пояснил Мишустин.

Одна из участниц встречи рассказала главе кабмина, что ранее была на базе отдыха "Берендеевы поляны" в Костромской области, и там наблюдались проблемы с интернетом. "Обязательно посмотрим, что можно сделать", - ответил на это Мишустин.