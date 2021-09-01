Британский медиарегулятор вынес решение в пользу журналиста, обвинившего Маркл во лжи

ТАСС, 1 сентября. Выпуск программы "Доброе утро, Британия" на телеканале ITV, в котором тележурналист Пирс Морган обвинил супругу британского принца Гарри Меган Маркл во лжи, не нарушил вещательный кодекс Великобритании. Об этом говорится в заявлении британского медиарегулятора Ofcom, опубликованном в среду.

Регулятор проанализировал вышедший 8 марта этого года выпуск программы об интервью Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, где Морган в том числе выразил мнение, что герцогиня нанесла "колоссальный ущерб британской монархии и королеве".

"Мы постановили, что программа ["Доброе утро, Британия"] не нарушила вещательный кодекс Ofcom", - указано в заявлении.

Ofcom постановил, что телеканал ITV принял все меры, чтобы обезопасить аудиторию от пагубного воздействия, вызванного утверждениями телеведущего, так как они были сопровождены необходимым контекстом. В регуляторе признали, что взгляды Моргана, касающиеся проблемы расизма, могли оскорбить некоторых телезрителей. "Тем не менее, учитывая определенные обстоятельства этой ситуации, они [заявления] были в достаточной степени контекстуализированы", - заявили в медиарегуляторе.

"В соответствии с [принципом] свободы выражения мнения господин Морган имел право заявить, что он не поверил утверждениям герцога и герцогини Сассекских, придерживаться и выражать свои взгляды, оспаривающие [представленную герцогами] версию происходящего", - указано в заявлении.

В документе также говорится, что запрет на выражение такого рода мнений был бы "необоснованным" и "пугающим" и ограничивал свободу слова не только журналистов, но и аудитории. Кроме того, регулятор принял во внимание тот факт, что темы, связанные с королевской семьей, представляют общественный интерес, поэтому их обсуждение не противоречит законодательству.

Об увольнении журналиста

Морган был уволен с телеканала ITV после того, как супруга британского принца Маркл обратилась с жалобой к генеральному директору канала. Комментируя в своей программе "Доброе утро, Британия" содержание интервью герцогов Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри, Морган заявил, что совершенно не верит откровениям Маркл. Он покинул студию, не дожидаясь завершения передачи, когда гости программы выразили несогласие с его точкой зрения. После выхода программы британский медиарегулятор Ofcom получил больше 40 тыс. жалоб на Моргана.