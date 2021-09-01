Кузнецова предложила маркировать позитивный контент в интернете

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает маркировать позитивный детский контент в интернете, что позволит делать его более заметным и даст возможность детям "кликать на добро".

"Кроме того, что сегодня развиваются ресурсы, которые блокируют те или иные деструктивные проявления в информационной среде, в интернет-среде, важно и другое направление развивать - создание позитивного контента, продвижение его", - заявила она в среду на церемонии подписания добровольных обязательств по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа детей к нему компаниями-учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде. Церемония подписания прошла в Москве, участие в ней в режиме видео-конференц-связи из Владивостока принял президент РФ Владимир Путин.

Кузнецова предложила в рамках Альянса "рассмотреть возможность маркировки или продвижения этого контента, [чтобы] делать его более заметным, более интересным, как, например, контекстная реклама". По мнению омбудсмена, можно "подобрать технологии, которые помогли бы патриотической информации, информации созидательного содержания о добрых делах детей" стать более заметной.

"Наша задача (родителей, педагогов) - делать так, чтобы наши дети кликали на добро, выбирали эти добрые замечательные ресурсы", - подчеркнула Кузнецова.

Она назвала подписание обязательств "важным событием, которого ждали родители", поскольку "компании самостоятельно берут на себя ответственность за то, что будет предоставлено и [будет] окружать детей [в интернете]". Уполномоченный обратила внимание, что в ее аппарат поступают обращения, в которых "звучат озабоченности родителей тем, что они видят в Сети". Подписание обязательств, полагает Кузнецова, - "это новый шаг". "И очень хотелось бы, чтобы он не просто был успешен, чтобы он открыл новую эпоху для наших детей в интернете", - подчеркнула омбудсмен.

Она также поздравила всех детей, учителей и родителей с Днем знаний. "В добрый путь!" - пожелала она.

Участники и задачи соглашения

Среди подписантов добровольных обязательств - генеральный исполнительный директор "Мэйл.ру груп" Борис Добродеев, генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян, гендиректор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, генеральный директор АО "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, президент МТС Вячеслав Николаев, гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан и гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов.

Альянс будет содействовать развитию механизмов саморегулирования, разработке и продвижению этических принципов по защите детства в цифровой среде. Участники объединения, владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков, берут на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками по их обнаружению.

Цель альянса - создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве. В числе его приоритетов - формирование морально-нравственных ориентиров и ответственного поведения детей в Сети, популяризация созидательного использования технологий, повышение цифровой грамотности, распространение знаний о медиагигиене, способах защиты прав и личной информации в интернет-пространстве среди детей, родителей и педагогов. Такой просветительский контент будет распространяться на младшую аудиторию через детские СМИ в форме информационных кампаний, образовательных программ и тренингов.

Альянс намерен уделять особое внимание проведению исследований и обзоров зарубежного опыта в вопросах защиты детей от интернет-угроз. Будут также представлены новые соответствующие программы и решения с доступными инструкциями по применению.