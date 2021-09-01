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МЧС предложило проводить рейдовые осмотры в ТЦ дополнительно к выездной проверке

У контрольно-надзорного органа расширяется набор способов оценки соблюдения обязательных требований, отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. МЧС России подготовило проект постановления правительства, в котором предложило на объектах, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, проводить рейдовые осмотры дополнительно к выездной проверке. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для категорий чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска предложено проведение рейдовых осмотров дополнительно к выездной проверке. При этом у контрольно-надзорного органа расширяется набор способов оценки соблюдения обязательных требований", - сказали в пресс-службе.

При этом, отметили в МЧС, для собственников и арендаторов объектов снижаются издержки на контрольные мероприятия по сравнению с проведением традиционных проверок. "Так, контрольно-надзорный орган сможет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы: в зависимости от повода проведения контрольно-надзорных мероприятий будет определяться их вид и интенсивность. Это позволит более гибко и эффективно решать задачи контроля", - пояснили в ведомстве.

В настоящее время проект постановления правительства проходит стадию общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России с 1 июля расширен перечень надзорно-профилактических мероприятий и введены 7 возможных видов профилактических мероприятий. Теперь инспектору разрешено проводить профилактические рейды без уведомления собственника объекта по местам общего пользования магазинов, супермаркетов, торговых центров. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности инспектор может прямо на месте зафиксировать их. Ранее внеплановую проверку можно было провести только в случае поручения прокуратуры либо поступления жалоб от граждан.

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