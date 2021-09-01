Ученые на Ямале зафиксировали границы крупнейшего на Полярном Урале ледника Иган

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Самый крупный на Полярном Урале ледник Иган практически полностью освободился от снега летом 2021 года. В связи с этим ученые смогли зафиксировать его границы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Сильное снеготаяние из-за неблагоприятной зимы обнажило новые части самого крупного ледника Полярного Урала. Продолжительные морозы, меньшее количество осадков по сравнению с прошлым годом, привели к его максимальной открытости даже в относительно нежаркое лето. Именно это обстоятельство позволило участникам экспедиции зафиксировать границы ледника, которые в предыдущие годы оставались под толстым слоем снега", - говорится в сообщении с уточнением, что на сегодняшний день ледник почти на 90% оказался свободен от снега.

В пресс-службе отметили, что в ходе экспедиции ученые занимались мониторингом центральной части морены - рельефа из скопления обломков горных пород, образовавшегося в ходе движения ледника. Специалисты провели измерения по трем профилям с помощью метода электротомографии, зафиксировали термоэрозионный цирк, образовавшийся в результате вытаивания льда.

Круглогодичные исследования на леднике Иган проводились до 1981 года. В 2017 году ямальские и московские ученые возобновили исследования. Полученная в экспедициях информация передается во Всемирную службу мониторинга ледников.

Ледник Иган получил свое название в честь Института географии Академии наук СССР, на протяжении 25 лет он был опорным пунктом международной службы мониторинга ледников. Данные о балансе массы ледников представляют интерес для исследования изменений климата на Земле и вносят вклад в совершенствование климатических моделей и прогнозов. Его длина 1,8 км, площадь 1,25 кв. км.