Выездная медицинская бригада с 2022 года начнет консультировать жителей глубинки Коми

СЫКТЫВКАР, 1 сентября. /ТАСС/. Выездная медицинская бригада в составе 16 профильных специалистов будет оказывать специализированную консультативную медпомощь жителям отдаленных территорий Республики Коми с 2022 года. Для формирования бригады объявили конкурс среди врачей по всей стране, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"С 2022 года в республике начнет работу выездная медицинская бригада. Она будет выезжать в труднодоступные и отдаленные территории для проведения медицинского обследования населения. Бригада будет состоять из 16 узких специалистов, в том числе детских. Министерство здравоохранения региона уже объявило конкурс среди врачей по всей России. К концу года в республику поступит специализированный транспорт для работы выездной медицинской бригады. Это полноприводный автомобиль с прицепом, оборудованный маммографом, флюорографом и аппаратом УЗИ", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Коми Владимира Уйба с жителями отдаленного поселка Мещура Княжпогостского района.

Как пояснил глава региона, в прошлом году, когда он впервые объезжал республику, ему практически в каждом районе говорили, что не хватает консультаций профильных медицинских специалистов. "Решить эту проблему в одночасье и в каждом населенном пункте было бы сложнее. Поэтому мы приняли решение о создании отдельной бригады врачей, которая будет выезжать туда, где они особенно нужны - в труднодоступные и отдаленные территории. Сейчас мы по всей России ищем медиков, которые обладают достаточным опытом и профессиональными знаниями и готовы работать в таких полевых условиях", - сказал глава Коми.

По словам жителей Мещуры, врачебная бригада Княжпогостской ЦРБ в этом году в поселок еще не приезжала. Как ответил и. о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев, выезд специалистов ЦРБ запланировали на апрель и декабрь. Весной его не организовали из-за сложной ситуации на дорогах. Зимой выезд состоится, при необходимости районная больница организует подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов в ЦРБ для прохождения медобследований и осмотров.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми, вопрос по укомплектованию бригады, по охвату ею населения и графику поездок прорабатывается. Как сообщал ранее Минздрав, на начало этого года в регионе не хватало около 600 врачей и около 500 специалистов среднего медперсонала.