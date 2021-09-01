Конкурс в Нахимовское училище в Мурманске превысил два человека на место

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Конкурс в Нахимовское военно-морское училище в Мурманске в 2021 году превысил два человека на место, сообщили в среду в пресс-службе Северного флота со ссылкой на командующего Александра Моисеева.

"Конкурс пятиклассников-первокурсников нынешнего набора составил более двух человек на место", - приводятся в сообщении слова Моисеева во время поздравления мурманских нахимовцев с Днем знаний и началом нового учебного года.

Командующий Северным флотом передал училищу фрагмент броневого пояса легендарного крейсера "Аврора" от имени ветеранов Военно-морского флота России и моряков-североморцев.

Новый учебный год Нахимовское военно-морское училище начало с полным набором нахимовцев - в нынешнем году его ряды пополнило 80 первокурсников. На торжественном построении на плацу уже стояло семь курсов. В 2022 году состоится первый выпуск нахимовцев.

Мурманское НВМУ является самым северным учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. В нем обучаются дети не только военнослужащих Северного флота, поступить сюда стремятся школьники из разных регионов страны.