Альянс по защите детей в цифровой среде и общество "Знание" договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Альянс по защите детей в цифровой среде, объединяющий крупневшие российские цифровые компании, и общество "Знание" в среду подписали соглашение о сотрудничестве.

"Я очень рад, что сегодня состоялось подписание такого соглашения между российским обществом "Знание" и Альянсом по защите детей в цифровой среде. Для нас большая честь стать частью такой важной инициативы", - сказал генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль в ходе церемонии подписания.

Он подчеркнул, что общество "Знание" намерено внести вклад в формирование "безопасной и дружественной цифровой среды".

Соглашение также подписал председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Антон Шингарев.

"Можно научить детей, как обезопасить себя и сделать так, чтобы не стать жертвой буллинга в Сети, не стать жертвой мошенников. Руководители компаний об этом сегодня говорили, у них большой объем образовательных программ и проектов, поэтому неслучайно, что первое соглашение созданный Альянс подписал с российским обществом "Знание", чьей миссией является просвещение детей", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В свою очередь Древаль указал, что общество "Знание" планирует активно сотрудничать с Альянсом в вопросах создания и продвижения просветительского контента, который поможет детям развить цифровые навыки и чувствовать себя в безопасности в виртуальном пространстве. "Будем вместе работать и над реализацией совместных просветительских проектов, которые нацелены на поддержку талантливых детей, увлеченных миром цифровых технологий", - добавил он.

Об Альянсе

Ранее в среду крупнейшие российские интернет-компании объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, подписав соглашение о сотрудничестве. Компании взяли на себя добровольное обязательство по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа детей к нему. Альянс будет содействовать развитию механизмов саморегулирования, разработке и продвижению этических принципов по защите детства в цифровой среде. Участники объединения (владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков) берут на себя обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками по их обнаружению.