Правительство поддержало проект строительства новой школы в пригороде Пензы

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральные власти поддержали финансирование строительства школы в активно развивающемся пригороде Пензы - городе Спутник, где есть острая потребность в новых школьных местах. Об этом сообщила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Пензу.

Ранее сообщалось, что проект предполагает создание на территории города Спутник школы на 2 425 мест. Его стоимость составляет 2,3 млрд рублей.

"Правительство с пониманием отнеслось к этой просьбе. Мы поддержали, и в проекте бюджета намечены средства, чтобы начать строительство школы", - сказала Матвиенко на совещании по социально-экономическому развитию региона.

По словам врио главы региона Олега Мельниченко, проблема со строительством школы в Спутнике не решалась много лет, несмотря на то, что в городе проживает более 40 тыс. человек: в основном, молодые семьи и семьи с детьми. "Мы уже дошли до того, что готовы были третью смену вводить или возить куда-то детей. Но, я считаю, это неправильно, дети должны учиться там, где они живут. И благодаря вам мы получили возможность начать строительство школы. Я думаю, в течение 2022-2023 года мы ее построим", - отметил Мельниченко.

Матвиенко сказала, что школу необходимо будет сдать к 1 сентября 2023 года. Она также подчеркнула, что нельзя допускать активного строительства жилья без создания необходимой социальной инфраструктуры. "Если застраивается микрорайон, то обязательно должны быть школы, детский сад, поликлиника", - сказала председатель Совета Федерации.