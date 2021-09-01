Володин пожелал учащимся саратовского предуниверсария состояться как достойные граждане

САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 1 сентября учащихся саратовского предуниверсария, попечителем которого он является, пожелав им состояться как достойные граждане страны, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном проектам Володина в регионе.

"Хотелось бы, чтобы вы не только получили знания, но и состоялись как достойные граждане нашей страны", - приводятся в сообщении слова Володина.

Уточняется, что предуниверсарий, где обучаются одаренные дети со всей области, открылся в 2020 году.

"Инициатором его создания в 2016 году выступил Вячеслав Володин, он же является главным попечителем. В прошлом году сюда поступили учиться 200 человек 8-х и 10-х классов. В этом году - еще 200. Обучают в лицее по пяти перспективным направлениям: культура, программирование, робототехника, биотехнологии и медицина будущего", - поясняется в сообщении.

Многие ученики из районов области на время обучения живут в общежитии при лицее, они обеспечены всем необходимым, начиная от формы и спортивной одежды, заканчивая учебниками и канцтоварами.