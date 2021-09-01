Центр Алмазова в Петербурге вернулся к штатному режиму после работы с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, который трижды за время пандемии перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, вернулся к плановой работе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Центр Алмазова вернулся к плановой работе. Лечебно-реабилитационный комплекс работал с ковидом, сегодня они возвращаются к плановой работе", - сказали в пресс-службе.

Медицинский центр перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года, в декабре 2020 года и в июне 2021 года. За последний период лечение в учреждении прошли более 700 пациентов.

Сейчас, по данным городской администрации, пациентов с коронавирусом в городе принимают 14 учреждений: 11 городских и три федеральных. Развернуто 5 256 коек, на лечении в стационарах находятся 3 749 человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 577 655 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 553 799 человек, умерли 20 617. За последние сутки в городе выявили 1 312 случаев заражения.