Лукашенко рассказал, что ему подарили картину, на которой он изображен с автоматом

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в беседе с журналистами в среду, что на день рождения ему подарили картину, на которой он изображен с автоматом и младшим сыном Николаем в своей резиденции в разгар акций протеста в Минске год назад.

Как указывает агентство БелТА, в беседе Лукашенко затронул тему своего дня рождения, который приходится на 30 августа. Белорусский лидер отметил, что самыми ценными считает подарки, сделанные собственными руками. Он рассказал, что на день рождения ему подарили картину, которую написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности президента Белоруссии.

"Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент, - описал Лукашенко сюжет картины. - Она [автор картины] довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина".

Лукашенко также рассказал, что журналисты подарили ему набор маек с колоритными цитатами из его выступлений. "Раздевайтесь и начинайте работать!", - привел он одно из высказываний, отпечатанных на майках. - Все мои эти жесткие, резкие цитаты".

В августе 2020 года близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого" разместил кадры прилета Лукашенко в его резиденцию - Дворец независимости - в Минске, рядом с которой проходили акции протеста. На кадрах было видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него виден автомат Калашникова без магазина с патронами. Еще на одном видео Лукашенко в бронежилете и с автоматом благодарил сотрудников правоохранительных органов за службу. Президента сопровождал его сын Николай в военном снаряжении, также вооруженный автоматом. Позже пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что дети президента были с ним.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования и покинула страну. После этого в республике на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Власти Белоруссии неоднократно заявляли, что действия протестующих направлялись из-за рубежа.