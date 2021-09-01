Матвиенко: власти РФ поддержат Пензенскую область в решении проблемы с водоснабжением

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральные власти поддержат заявку Пензенской области по улучшению качества водоснабжения в регионе. Об этом сообщила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании по социально-экономическому развитию региона.

В августе президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видео-конференц-связи с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко попросил его обратить внимание на качество воды в регионе.

"По оценкам врио губернатора, для того, чтобы привести сети в порядок, нужно более 6 млрд рублей. Это задача, где будет нужна поддержка федерального центра, одному региональному бюджету с этим не справиться. Поэтому мы договорились, что сейчас будут завершены расчеты, и мы поддержим включение [заявки от] Пензенской области в федеральную программу", - сказала Матвиенко.

По словам Мельниченко, особенно остро вопрос с водоснабжением стоит в сельской местности. "Сети изношены процентов на 70, артезианские скважины, к сожалению, долгое время не обновлялись. В целом, чтобы нам по селу поправить ситуацию, нужно порядка 3,2 млрд рублей. Сейчас мы заявляемся в программу", - отметил врио главы региона в ходе встречи с Матвиенко.

По его словам, сопоставимая сумма понадобится на обновление сетей в Пензе и Кузнецке.

Ранее Мельниченко сообщал, что в 2021 году в регионе отремонтируют порядка 14 артезианских скважин, проведут капремонт 12 водонапорных узлов и 63 водонапорных башен. За последние три месяца на решение проблем водоснабжения из регионального бюджета было выделено около 400 млн рублей.