Минобрнауки подготовило четыре новых общежития для студентов в разных регионах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования к 1 сентября вводит в эксплуатацию четыре новых общежития для студентов - в Московской, Архангельской областях, Чеченской Республике, Республике Татарстан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В этом году по поручению президента мы запустили четыре новых общежития общей вместимостью более 2 тыс. мест. Они появились у Московского физико-технического института в Долгопрудном, Северного (Арктического) федерального университета в Северодвинске, Казанского государственного энергетического университета и Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова в Грозном. Последнее общежитие самое крупное. Оно состоит из 14 корпусов и рассчитано на 868 мест. Кроме того, в этом году мы определили регионы, где будут строиться кампусы мирового уровня. Все это будет работать на укрепление и развитие высшего образования в стране", - отметил Чернышенко, поздравляя студентов и преподавателей с Днем знаний.

Он отметил, что уровень знаний абитуриентов с каждым годом растет. "По предварительным данным приемной кампании, в российские вузы без вступительных испытаний в этом году зачислено 6 557 человек. Среди них победители и призеры школьных олимпиад. В некоторых университетах для одаренных студентов за счет вузов даже были организованы дополнительные бюджетные места. Основными направлениями, которые выбрали ребята, стали: прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело и лингвистика", - сообщил он.

Вице-премьер также добавил, что в новом учебном году было увеличено количество бюджетных мест в вузах по наиболее приоритетным направлениям. Так, почти 11,4 тыс. мест добавилось в сфере IT, почти 6 тыс. - по инженерным специальностям, по специальностям медицинского профиля - также более 6 тыс. мест.

В рамках подготовки к новому учебному году нововведения появились и в Тольяттинском государственном университете (ТГУ), сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки. Там открылся новый крытый бассейн. Заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко поздравил вуз с этим событием. "Очень важно, что, несмотря на пандемию, в вузах страны продолжается и даже активно ведется строительство инфраструктуры. Сегодня в Тольятти мы открываем новый бассейн не только для учащихся вуза, но и для жителей всего города. Новые объекты делают жизнь студентов - ключевых людей в университете - не только комфортнее, но и интереснее, насыщеннее, открывают перед ними новые возможности", - подчеркнул он.