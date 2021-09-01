В Смоленской области из-за улучшения ситуации с ковидом закрыли четверть госпиталей

ТАСС, 1 сентября. В Смоленской области пять из 19 инфекционных госпиталей, созданных на базах больниц региона, закрыли в связи со снижением числа заражений более чем на 42% в течение августа. Еще две больницы вернутся к обычному режиму работы в ближайшее время, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации региона.

"В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, к оказанию профильной медицинской деятельности вернулись пять медицинских учреждений. <...> На сегодняшний день для лечения пациентов с COVID-19 задействованы 14 медицинских организаций, в которых развернуты 1 334 койки", - сказали в пресс-службе, добавив, что в ближайшее время планируется закрытие госпиталей в Починковской ЦРБ и областной клинической больнице скорой медицинской помощи.

По данным пресс-службы, во время третьей волны новой коронавирусной инфекции, начавшейся в мае 2021 года, в регионе было задействовано 1 739 коек для лечения пациентов с COVID-19. Существенное снижение числа заражений отмечается с августа. "Отмечается снижение числа заболевших за август по отношению к числу заболевших за июль на 42,3%, когда в день регистрировалось 216 случаев (против 124 случаев в августе)", - добавили в пресс-службе.

По информации оперативного штаба региона на 1 сентября, в Смоленской области с начала пандемии зарегистрировано 45 665 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 135 - за последние сутки. Выздоровели 41 014 человека, 1 504 пациента умерли.