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В Подмосковье 4 750 работников противопожарных служб получат выплату 10 тыс. рублей

Согласно постановлению, выплата полагается сотрудникам, принявшим активное участие в защите населения от чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2021 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Почти 5 тыс. сотрудников противопожарных служб Московской области получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей за защиту населения и территории региона от природных и техногенных пожаров в 2021 году. Об этом говорится в опубликованном в среду постановлении правительства Подмосковья.

"Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 4 750 сотрудникам главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области и подведомственных учреждений федеральной противопожарной службы, дислоцируемых на территории Московской области, <…> в размере 10 тыс. рублей", - говорится в документе.

Согласно постановлению, выплату получат сотрудники, которые приняли активное участие в защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведении аварийно-спасательных работ в пожароопасный период 2021 года, а также за достижение плановых значений целевых показателей по сокращению количества лиц, погибших при пожаре, произошедших в регионе и снижение числа погибших на водных объектах.

Единовременную выплату обеспечит Министерство социального развития Московской области.

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