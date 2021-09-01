Кожемяко попросил Путина издать указ о праздновании 150-летия путешественника Арсеньева

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил издать указ о праздновании в 2022 году 150-летия с рождения ученого и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, а также поддержать создание памятника и сквера в названном в его честь городе Арсеньеве.

Город Арсеньев находится в предгорьях Сихотэ-Алиня к северо-востоку от Владивостока. Население города - около 52 тыс. человек. Градообразующие предприятия - авиастроительный завод "Прогресс" и завод "Аскольд".

"У нас, как вы знаете, 150-летие Арсеньева в 2022 году. Просьба у меня - издать указ о праздновании 150-летия, поддержать создание и обустройство памятника и прилегающего парка в городе Арсеньеве", - сказал Кожемяко.

Губернатор также считает, что необходимо создание современного фильма о путешественнике. Он отметил, что сценарий картины уже подготовлен студией "Третий Рим" и актером, продюсером Евгением Мироновым.

Кожемяко обратил внимание президента также на то, что в Арсеньеве находится завод "Прогресс", выпускающий такие вертолеты, как Ка-52, Ка-62, которые были представлены на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС). Помимо этого, он предложил провести газ через Арсеньев или построить в городе небольшой завод по производству сжиженного газа, отметив, что это решение положительно повлияло бы на экономику и социальную сферу жизни города.

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были объединены в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".