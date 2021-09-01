Подготовку медиков впервые начнут в моногороде на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Филиал Северо-Кавказского медицинского колледжа начал работу в моногороде Невинномысске на Ставрополье, где ранее не было образовательных учреждений для подготовки медиков.

"В городе 2,5 тыс. медицинских сотрудников, мы занимаемся серьезными вопросами, развиваемся, на месте не стоим. Но очереди нет, заменить специалистов некем. <…> Для Невинномысска это шестое среднее профессиональное образовательное учреждение, каждый студент для нас на вес золота, в городе идет значительный экономический рост, нам нужны люди", - сообщил глава города Михаил Миненков. Видеозапись с церемонии открытия учреждения опубликована на его странице в Instagram.

Подготовку медиков будут проводить в переоборудованном здании школы, которая была закрыта несколько лет назад. "За два месяца нам удалось полностью сделать капитальный ремонт здания, закупить огромное количество оборудования, в том числе и для симуляционного центра, который мы здесь создаем. Это титанический труд, мы сделали важное дело для Невинномысска", - пояснил директор Северо-Кавказского медицинского колледжа Станислав Наумов в видеозаписи, опубликованной на странице главы города в Instagram.

В первый набор образовательного учреждения вошли 136 студентов. "Мы так вас ждем, мы так в вас нуждаемся, мы будем вам помогать, думаю, что с первых дней будем сотрудничать очень тесно. Хочу поблагодарить вас за выбор благороднейшей профессии, которая сегодня очень нужна", - отметила главврач городской больницы Невинномысска Елена Ерхова в видеозаписи, опубликованной на странице главы города в Instagram.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края.