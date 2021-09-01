ВОЗ и Германия открыли центр данных о пандемиях

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Центр анализа данных о пандемиях и эпидемиях, открытый в среду в Берлине Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) при содействии Германии, будет предоставлять странам мира информацию, которая даст возможность быстрее реагировать на вспышки опасных заболеваний. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду женевской штаб-квартирой ВОЗ.

Центр будет "обеспечивать ВОЗ, ее страны-члены и партнеров инструментами, которые позволят лучше и быстрее принимать решения о том, как оценивать сигналы о вспышках [болезней]", отметили в организации. Кроме того, берлинский центр будет способствовать обмену данными между "институтами и сетями, разрабатывающими решения в связи со вспышками заболеваний для настоящего и будущего", сообщили в ВОЗ.

"Мир должен быть способен определять новые явления с пандемическим потенциалом и вести мониторинг мер контроля за болезнями в режиме реального времени", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил необходимость "эффективного управления рисками", которые несут человечеству эпидемии и пандемии. Берлинский центр, подчеркнул глава ВОЗ, будет играть ключевую роль в этих усилиях, применяя инновации и создавая системы, помогающие делиться экспертным опытом в глобальном масштабе. По словам Гебрейесуса, этот центр сосредоточит внимание на анализе данных и оценке рисков, связанных с болезнями, на ранних стадиях, прежде чем они "усилятся и приведут к смертям и общественным потрясениям".

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что "пандемия COVID-19 выявила большие пробелы в способности мира прогнозировать, обнаруживать, оценивать и реагировать на вспышки болезней, угрожающих людям повсюду в мире". Берлинский центр призван "устранить эти пробелы, содействовать сотрудничеству и обмену информацией, а также защищать мир от подобных кризисов в будущем", констатировал Райан.

Как пояснили в ВОЗ, хаб в германской столице будет работать с партнерами по всему миру. Директором центра назначен доктор Чикве Ихеквеазу. Он в настоящее время руководит Нигерийским центром по контролю за заболеваниями.