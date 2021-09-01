WSJ: КНДР отказалась от поставок китайской вакцины через механизм COVAX

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Пхеньян отказался от поставок около 3 млн доз вакцины от коронавируса разработки китайской компании Sinovac Biotech через международный механизм COVAX, порекомендовав отправить эти препараты в страны, где в них нуждаются больше. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно источнику газеты, министерство общественного здравоохранения народной республики передало отказ, пояснив его нехваткой вакцин на международном уровне и ростом числа заражений в других местах. По мнению ведомства, прививки лучше отправить в "сильно пострадавшие от пандемии государства". По официальным данным, в КНДР на данный момент не выявлено ни одного случая заражения, с начала пандемии Пхеньян полностью закрыл внешние границы для предотвращения проникновения инфекции в страну.

Поставку вакцин предлагал международный механизм COVAX, созданный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее партнерами с целью обеспечения равного доступа к вакцинации от коронавируса на планете. Как добавляет газета, ее финансируют по большей части развитые западные страны.

В июле южнокорейский Институт стратегии безопасности, связанный с разведкой Сеула, сообщил, что Пхеньян отказался от ввоза вакцины британско-шведской компании AstraZeneca из-за ее побочных эффектов. Институт тогда сообщал, что народная республика думает о выборе другой прививки.

19 августа интернет-портал NK News рассказал, что механизм COVAX выделил для Пхеньяна 2,97 млн доз вакцины китайской компании Sinovac. Представители международной организации готовы были начать работать над предложением в случае интереса со стороны КНДР. Свою помощь Пхеньяну в форме прямых поставок вакцины от коронавируса предлагала Россия, политическое руководство в США и Южной Корее также обсуждает в собственном кругу подобную возможность. Однако, как пишет WSJ, общественность народной республики несколько скептично относится к эффективности вакцин.