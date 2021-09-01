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День знаний

В МВД сообщили, что нарушений общественного порядка в День знаний не допущено

Безопасность обеспечивали более 113 тыс. полицейских

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 113 тыс. сотрудников полиции обеспечивали безопасность во время празднования Дня знаний в России, нарушений общественного порядка допущено не было. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования 1 сентября задействовано более 113 тыс. сотрудников полиции, - сказала она. - Нарушений общественного порядка не допущено".

По словам Волк, в работе принимали участие специалисты-кинологи, участковые полиции инспекторы по делам несовершеннолетних. Кроме того, на пешеходных переходах и автомобильных дорогах, прилегающих к территориям школ, дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Также в охране правопорядка участвовали военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных структур и общественных формирований правоохранительной направленности. Накануне праздника специалисты-кинологи со служебными собаками обследовали образовательные организации.

Всего торжественные мероприятия, приуроченные к началу нового учебного года, прошли более чем в 45 тыс. школ по всей России.

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