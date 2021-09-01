Хуснуллин: строительство тренировочного комплекса для студентов завершили в Волгограде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство универсального учебно-тренировочного комплекса госакадемии физической культуры завершили в Волгограде. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Ко Дню знаний завершено строительство универсального учебно-тренировочного комплекса Государственной академии физической культуры в Волгограде, который в новом учебном году готов принять студентов", - говорится в сообщении.

По словам Хуснуллина, которые приводятся в сообщении пресс-службы, контроль за строительством учебно-тренировочного комплекса академии осуществлял Единый заказчик в сфере строительства. "Также для студентов вуза была произведена реконструкция общежития и запланирована реконструкция учебно-спортивного корпуса легкой атлетики и футбола", - сказал Хуснуллин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Хуснуллин был назначен куратором ЮФО.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрирована 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. Компании передано около 120 объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения общей площадью 1,76 млн кв. м.