В Иннополисе может появиться первая в мире платформа "коллективного разума города"

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 1 сентября. /ТАСС/. Первая в мире платформа "коллективного разума города", которая соединит все ведомства муниципалитета, может появиться в Иннополисе. Такую идею выдвинула амбассадор города и посол организации "Живые города" Ольга фон Браун на площадке II федерального Просветительского марафона "Новое знание" в Татарстане в среду. Ее идею поддержал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

"Сейчас формат коммуникации среди жителей - это Telegram, но в будущем будет единая платформа Иннополиса. У города сейчас есть возможность сделать огромный шаг вперед, занять нишу среди инновационных городов и сделать платформу для коммуникации между всеми стейкхолдерами (заинтересованными сторонами проекта - прим. ТАСС) города для взаимодействия и обмена ресурсами, чтобы уйти от сверхпотребления, от дублирования задач. Эта платформа позволит управлять человеческим капиталом и ресурсами. За этим тренд и будущее", - сказала Ольга фон Браун.

Она добавила, что для того, чтобы город развивался в тренде и имел синергетический ресурс, необходим "коллективный разум города".

"Я считаю, что это выполнимо. Эта задача в первую очередь должна выполняться самими жителями, потому что она должна идти изнутри. Такие платформы нужно отдавать на уровень самоорганизации, они самые устойчивые", - сказал мэр города Иннополис Руслан Шагалеев корреспонденту ТАСС.

Заместитель гендиректора ОЭЗ "Иннополис" Вадим Галеев рассказал корреспонденту ТАСС, что такая платформа должна сама себя окупать, и в Иннополис есть компании, которые смогут данную платформу создать.

Об Иннополисе

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Спустя три года его официально открыли. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. В городе расположен Университет Иннополис, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

По словам мэра Иннополиса Руслана Шагалеева, сейчас в городе функционирует более 245 IT-компаний при населении в 5 тыс. человек.