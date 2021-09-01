Решение о запрете на въезд в Литву Киркорову обжалуют в ЕСПЧ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Решение о запрете на въезд в Литву российскому певцу Филиппу Киркорову обжалуют в Европейском суде по правам человека. Об этом ТАСС сообщил во вторник юрист Александр Добровинский, представляющий его интересы.

"Вильнюсский суд сегодня еще приблизил нас к ЕСПЧ. <...> Мало просто выиграть в Литве, нужно брать выше - ЕСПЧ или даже ООН", - сказал он. По мнению Добровинского, "апелляционный Вильнюсский суд не осмелился противостоять политиканам Литвы и согласился с вынесенным судом решением о запрете Филиппу Киркорову на въезд в страну, несмотря на то, что службы безопасности Литвы не смогли обосновать необходимость этого решения".

1 сентября высший административный суд Литвы, рассмотрев жалобу Киркорова на решение литовских властей о пятилетнем запрете на въезд в республику, оставил в силе запретительный вердикт.

Киркоров был внесен в черный список в Литве департаментом миграции 19 января по ходатайству МИД республики из-за неприемлемой для Вильнюса позиции в вопросе воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Решение департамента было обжаловано в Вильнюсском окружном административном суде. 14 июня суд постановил, что в деле нет доказательств, опровергающих выводы МИД Литвы о том, что этот иностранный гражданин несет угрозу национальной безопасности, а аргументы защиты Киркорова о непропорциональности и дискриминационном характере примененных к нему мер якобы являются необоснованными.