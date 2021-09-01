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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом нашего времени

Одним из "наиболее ясных" уроков Тедрос Аданом Гебрейесус считает потребность в новых системах и инструментах для наблюдения, сбора, анализа и распространения данных о вспышках заболеваний

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса является определяющим кризисом нашего времени. Такое мнение высказал в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Пандемия COVID-19 - это определяющий кризис нашего времени. Он преподал миру много болезненных уроков", - сказал гендиректор в Берлине на церемонии открытия центра данных об эпидемиях и пандемиях. Выступление главы ВОЗ транслировалось на странице организации в Twitter.

Одним из "наиболее ясных" уроков глава ВОЗ считает потребность в "новых, мощных системах и инструментах для глобального наблюдения, сбора, анализа и распространения данных о вспышках [заболеваний], которые имеют потенциал стать эпидемиями и пандемиями". Он напомнил, что урбанизация, исчезновение лесов, изменение климата и интенсивная практика сельскохозяйственного производства повышают риск переноса инфекции от животных к человеку.

Как подчеркнул Гебрейесус, вирусы "распространяются быстро, однако информация может распространяться еще быстрее", поэтому люди могут подготовиться и спасти жизни. В этой связи глава ВОЗ подчеркнул важную роль, которую призван сыграть в сборе информации о вспышках болезней и анализе рисков открытый в Берлине центр.

Как пояснила женевская штаб-квартира организации, этот центр будет "обеспечивать ВОЗ, ее страны-члены и партнеров инструментами, которые позволят лучше и быстрее принимать решения о том, как оценивать сигналы о вспышках [болезней]". Кроме того, он будет способствовать обмену данными между "институтами и сетями, разрабатывающими решения в связи со вспышками заболеваний для настоящего и будущего".

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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