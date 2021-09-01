Суд оштрафовал Facebook на 5 тыс. рублей за непредоставление сведений

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве в среду оштрафовал на 5 тыс. рублей Facebook за непредоставление сведений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Facebook lnc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд оштрафовал компанию на 49 млн рублей за отказы удалить запрещенную информацию.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.