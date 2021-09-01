Глава ВОЗ назвал шокирующим неравенство в мире в доступе к вакцинам от COVID-19

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал шокирующим неравенство в мире в распределении вакцин от коронавируса. Выступая в среду на брифинге, он отметил, что в государствах с низкими доходами полностью вакцинировано менее 2% взрослого населения, тогда как в странах с высокими доходами - почти 50%.

"Мы все еще видим в мире шокирующее неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19", - сказал гендиректор. Он напомнил, что всего в мире сделано более 5 млрд прививок и "почти 75% из них приходится всего на 10 стран". "В государствах с низкими доходами, большинство из которых находятся в Африке, полностью вакцинированы менее 2% взрослых, в сравнении с почти 50% в странах с высокими доходами", - констатировал Гебрейесус.

Он повторил призыв к мировому сообществу ввести мораторий на бустерные прививки от коронавируса "по крайней мере до конца сентября". Он обратил внимание на тот факт, что "миллионы людей в мире все еще не получили даже своей первой прививки". "На настоящий момент мы не хотим увидеть широкомасштабного применения бустерных прививок среди здоровых людей, которые полностью вакцинированы", пояснил глава организации.

Гебрейесус призвал государства и производителей вакцины выполнить свои обязательства в отношении поставок препаратов для международного механизма COVAX ("Ковакс") и Африканской целевой группы по приобретению вакцины. Эти поставки должны быть осуществлены "срочно", подчеркнул он, напомнив, что к настоящему моменту "поставлено лишь 10% из почти 900 млн обещанных доз". Глава ВОЗ высказался также за отмену "экспортных ограничений и других торговых барьеров на вакцины от COVID-19".