Меркель призвала активизировать усилия по поставкам вакцины от COVID-19 бедным странам

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала активизировать усилия по распределению вакцины от COVID-19 среди бедных стран, в частности в Африке. Об этом она заявила в среду во время церемонии открытия в Берлине Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Центра по анализу данных о пандемиях и эпидемиях.

"Здесь [в распределении вакцины] мы должны действительно достигнуть результатов", - отметила Меркель. По ее словам, необходимо привить как можно больше людей во всех странах, "чтобы постоянное появление новых мутаций не препятствовало выходу из пандемии".

Канцлер указала на важность международного научного обмена в свете распространения коронавируса. "Мы хотим быть лучше подготовлены к будущим эпидемиям и пандемиям", - сказала Меркель. Она также подчеркнула роль ВОЗ в деле предупреждения таких кризисов в области здравоохранения.

Центр анализа данных о пандемиях и эпидемиях, как ожидается, будет предоставлять странам информацию, которая даст возможность быстрее реагировать на вспышки опасных заболеваний. Кроме того, он будет способствовать обмену данными между "институтами и сетями, разрабатывающими решения в связи со вспышками заболеваний для настоящего и будущего", сообщили в ВОЗ.