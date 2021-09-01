Власти Сочи планируют построить 50 школ до 2030 года

СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/. Около 50 учреждений образования планируется построить в Сочи до 2030 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города в среду.

Из-за значительного прироста населения в последние годы Сочи испытывает дефицит мест в дошкольных и образовательных учреждениях. Для поиска земельных участков под строительство соцобъектов проводится инвентаризация земель.

"Мы ищем новые земли под строительство школ, детских садов и объектов дополнительного образования. Нам удается выделять перспективные участки во всех районах Большого Сочи. До 2030 года в планах построить около 50 учреждений образования, которые должны покрыть потребность населения с учетом дальнейшего развития города", - приводит пресс-служба слова главы города Алексея Копайгородского.

Уточняется, что сегодня в Сочи открыли два новых корпуса школ, в одной из них создали зимний сад, во второй - комнату отдыха для детей, которые учатся в классе коррекционно-развивающего режима.

"В рамках программы "Социально-экономическое и инновационное развитие" к началу учебного года открылись новые корпуса на территории средней школы № 11 на Мацесте в Хостиском районе, а также в лицее № 23 на улице Виноградная в Центральном районе общей емкостью на 800 мест", - отметили в пресс-службе.

Нехватка социальных объектов в Сочи остро стоит в последнее время. Из-за плотной застройки и возросшего населения сложился дефицит мест. Для решения проблемы власти приняли решение ограничить многоквартирную застройку на ближайшие 2 года, пока будет разрабатываться генплан. Вместе с этим в городе проводится инвентаризация земель. Свободные от застройки и прав третьих лиц участки будут резервироваться под строительство социальной инфраструктуры.